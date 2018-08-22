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Posted 22 августа 2018, 10:55

Published 22 августа 2018, 10:55

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Манеж «Спартак» в Перми продадут по конкурсу

Манеж «Спартак» в Перми продадут по конкурсу

22 августа 2018, 10:55
Фото: Properm.ru.
Ранее кредитор ООО «Магнит-Инвест» пытался продать социально значимый проект через аукцион.

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту УФАС в споре с ООО АКБ «Экопромбанк». Кредитор пытался продать манеж «Спартак» по аукциону, ранее принадлежавший обанкротившемуся ООО «Магнит-Инвест». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Спорткомплекс вместе с земельным участком был передан на продажу ООО АКБ «Экопромбанк» и выставлен на открытый аукцион. С жалобой на такие действия кредитора в УФАС обратилась администрация Перми, которая заявила, что манеж является социально значимым объектом, а значит, продавать его нужно только через конкурс, чтобы сохранить целевое назначение объекта. В связи с чем в январе антимонопольщики отменили торги по продаже имущества.

Не согласившись с решением УФАС «Экопромбанк» и конкурсный управляющий «Магнит — Инвест» обратились сначала в Арбитражный суд Пермского края, где их требования не удовлетворили, а затем в Семнадцатый апелляционный арбитражный суд. Решение УФАС оставлено без изменений.

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