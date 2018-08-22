Манеж «Спартак» в Перми продадут по конкурсу

Спорткомплекс вместе с земельным участком был передан на продажу ООО АКБ «Экопромбанк» и выставлен на открытый аукцион. С жалобой на такие действия кредитора в УФАС обратилась администрация Перми, которая заявила, что манеж является социально значимым объектом, а значит, продавать его нужно только через конкурс, чтобы сохранить целевое назначение объекта. В связи с чем в январе антимонопольщики отменили торги по продаже имущества.