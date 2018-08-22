Предпринимательнице из Березников смягчили приговор и освободили сразу после заседания

Posted 22 августа 2018, 08:06
Published 22 августа 2018, 08:06
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Сегодня, 22 августа, Пермский краевой суд закончил рассмотрение апелляции по делу Галины Татаркиной, ранее приговоренной к шести годам колонии общего режима за девять эпизодов мошенничества. Предпринимательница из Березников была освобождена сразу после рассмотрения апелляции.
По словам адвоката осужденной Константина Кучина, сегодняшнее решение апелляционной комиссии далось не легко. Судьи удалялись в совещательную комнату два раза после ходатайств, внесенных прокурором на рассмотрение. В первый раз гособвинитель ходатайствовал о назначении финансовой экспертизы бухгалтерской документации предпринимательницы, которую обвинили в мошенничестве, но суммы ущерба так и не проверили. Второй раз просил вернуть дело на доследование.
В обоих случаях гособвинителю суд отказал. Но приговор Березниковского суда был пересмотрен — женщине смягчили наказание, урезав срок тюремного заключения с шести до четырех лет в колонии общего режима, и предоставили отсрочку, так как у женщины на иждивении находятся двое малолетних детей.
Галину Татаркину приговорили к шести годам колонии общего режима 18 июня этого года после того, как она не расплатилась по кредитам, взятым на развитие бизнеса. В суде ее обвинили в девяти эпизодах мошенничества по ст. 159 УК РФ. И несмотря на все попытки защиты доказать, что женщина брала деньги не с целью хищения средств, а под развитие бизнеса и поэтому не попадает под общеуголовные статьи, в суде все их доводы были отвергнуты.