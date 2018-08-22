Предпринимательнице из Березников смягчили приговор и освободили сразу после заседания

Галину Татаркину приговорили к шести годам колонии общего режима 18 июня этого года после того, как она не расплатилась по кредитам, взятым на развитие бизнеса. В суде ее обвинили в девяти эпизодах мошенничества по ст. 159 УК РФ. И несмотря на все попытки защиты доказать, что женщина брала деньги не с целью хищения средств, а под развитие бизнеса и поэтому не попадает под общеуголовные статьи, в суде все их доводы были отвергнуты.