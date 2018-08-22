Прокуратура внесла представления по факту смерти девочки в Краснокамске

В начале расследования смерти подростка в предоставленной школой характеристике значилось, что ребенок воспитывается в полной семье, родители работают. Однако по итогам проверки выяснилось, что отец девочки отбывает уголовное наказание за распространение наркотических веществ, мать шесть лет не работает. Выяснилось также, что подросток не был обеспечен питанием в школе, не посещал уроки физкультуры из-за плохого самочувствия. В надзорные органы об истощении девочки не сообщалось.