Прокуратура внесла представления по факту смерти девочки в Краснокамске

Posted 22 августа 2018, 15:43
Published 22 августа 2018, 15:43
Modified 24 декабря 2024, 18:38
Updated 24 декабря 2024, 18:38
Прокурор Краснокамского района Михаил Третьяков в надзорном порядке внес два представления по факту гибели девочки в Краснокамске. Об этом сообщает сегодня, 22 августа, РБК Пермь.
Первое будет направлено в адрес МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» по факту бездействия сотрудников: классного руководителя, социальных педагогов и заместителя директора. Второе представление адресовано муниципальному управлению образования по факту бездействия директора школы Ильи Кордияка. В апреле 2018 года прокуратура уже проводила проверку в образовательном учреждении, тогда были выявлены похожие нарушения, но устранены не были, сообщается на сайте. Сейчас, по данным РБК Пермь, готовится третье представление Виктора Соколова. Документ касается бездействия муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних.
В начале расследования смерти подростка в предоставленной школой характеристике значилось, что ребенок воспитывается в полной семье, родители работают. Однако по итогам проверки выяснилось, что отец девочки отбывает уголовное наказание за распространение наркотических веществ, мать шесть лет не работает. Выяснилось также, что подросток не был обеспечен питанием в школе, не посещал уроки физкультуры из-за плохого самочувствия. В надзорные органы об истощении девочки не сообщалось.
В феврале 2018 года при осмотре у погибшего ребенка был выявлен дефицит массы тела, однако районной больницы не направили девочку на соответствующее лечение и не сообщили в органы опеки.
14-летняя девочка умерла 16 июля. Жительница Краснокамска вызвала скорую помощь, застав дочь без сознания. Врачи констатировали смерть ребенка. В конце июля Краснокамский городской суд арестовал мать девочки. По факту смерти несовершеннолетней следователи предъявили ей обвинение в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью. 8 августа стало известно, что на личный контроль дело взял Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.