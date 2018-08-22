В Перми ищут очевидцев ДТП с автобусом, в котором пострадал пожилой велосипедист

Posted 22 августа 2018, 04:40
Published 22 августа 2018, 04:40
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Вчера, 21 августа, на перекрестке улиц Лебедева и Розалии Землячки произошло ДТП с участием общественного транспорта и велосипедиста.
Как сообщил Properm.ru тесть пострадавшего, авария произошла около 15:20. По предварительным данным, автобус, объезжая автомобильную пробку, не заметил 70-летнего велосипедиста, двигающегося вдоль проезжей части и сбил его. Вероятно, водитель автобуса не заметил момента столкновения, поскольку покинул место аварии. В результате мужчина получил перелом ключицы и ребра.
Всех, кто стал свидетелем происшествия или имеет запись видеорегистратора просят обратиться по номеру 8-922-64-06-752 - Александр.