properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа 2018, 04:40

Published 22 августа 2018, 04:40

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Перми ищут очевидцев ДТП с автобусом, в котором пострадал пожилой велосипедист

В Перми ищут очевидцев ДТП с автобусом, в котором пострадал пожилой велосипедист

22 августа 2018, 04:40
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
70-летний пенсионер получил несколько переломов.

Вчера, 21 августа, на перекрестке улиц Лебедева и Розалии Землячки произошло ДТП с участием общественного транспорта и велосипедиста.

Как сообщил Properm.ru тесть пострадавшего, авария произошла около 15:20. По предварительным данным, автобус, объезжая автомобильную пробку, не заметил 70-летнего велосипедиста, двигающегося вдоль проезжей части и сбил его. Вероятно, водитель автобуса не заметил момента столкновения, поскольку покинул место аварии. В результате мужчина получил перелом ключицы и ребра.

Всех, кто стал свидетелем происшествия или имеет запись видеорегистратора просят обратиться по номеру 8-922-64-06-752 - Александр.

#Происшествия#Дтп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика