В Перми ищут очевидцев ДТП с автобусом, в котором пострадал пожилой велосипедист

Как сообщил Properm.ru тесть пострадавшего, авария произошла около 15:20. По предварительным данным, автобус, объезжая автомобильную пробку, не заметил 70-летнего велосипедиста, двигающегося вдоль проезжей части и сбил его. Вероятно, водитель автобуса не заметил момента столкновения, поскольку покинул место аварии. В результате мужчина получил перелом ключицы и ребра.