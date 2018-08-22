В Перми прокуратура закрыла еще два торговых центра в Орджоникидзевском районе

Posted 22 августа 2018, 14:19
Published 22 августа 2018, 14:19
Modified 1 марта 2023, 13:28
Updated 1 марта 2023, 13:28
Прокуратура Перми проверила исполнение требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в Орджоникидзевском районе Перми. Установлено, что руководство и собственники торговых центров ТЦ «Колибри» на ул. Кабельщиков, 12 и ул. Цимлянской, 23 допустили грубые нарушения.
Как сообщает ведомство, директору компании «Кристалл-Сервис», управляющей ТЦ «Колибри», и индивидуальному предпринимателю, владельцу помещений в здании на ул. Цимлянской, 23, выданы представления об устранении нарушений.
При повторной проверке выяснилось, что юридические лица не выполнили требования надзорного органа в полном объеме. Как отметили в Прокуратуре, на фасаде ТЦ «Колибри» размещены рекламные баннеры без указания показателя горючести. Здание на ул. Цимлянской, 23 не содержится в соответствии с требованиями проектной и технической документации. Помещения на втором этаже переоборудованы и отсутствует второй эвакуационный выход.
Районная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении руководителя УК «Кристалл-Сервис» и владельца здания на ул. Цимлянской, 23. Материалы проверки направлены мировым судьям.