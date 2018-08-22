В Перми прокуратура закрыла еще два торговых центра в Орджоникидзевском районе

При повторной проверке выяснилось, что юридические лица не выполнили требования надзорного органа в полном объеме. Как отметили в Прокуратуре, на фасаде ТЦ «Колибри» размещены рекламные баннеры без указания показателя горючести. Здание на ул. Цимлянской, 23 не содержится в соответствии с требованиями проектной и технической документации. Помещения на втором этаже переоборудованы и отсутствует второй эвакуационный выход.