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Posted 22 августа 2018, 14:19

Published 22 августа 2018, 14:19

Modified 1 марта 2023, 13:28

Updated 1 марта 2023, 13:28

В Перми прокуратура закрыла еще два торговых центра в Орджоникидзевском районе

В Перми прокуратура закрыла еще два торговых центра в Орджоникидзевском районе

22 августа 2018, 14:19
Фото: Properm.ru.
Районная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. Материалы направлены мировым судьям.

Прокуратура Перми проверила исполнение требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в Орджоникидзевском районе Перми. Установлено, что руководство и собственники торговых центров ТЦ «Колибри» на ул. Кабельщиков, 12 и ул. Цимлянской, 23 допустили грубые нарушения.

Как сообщает ведомство, директору компании «Кристалл-Сервис», управляющей ТЦ «Колибри», и индивидуальному предпринимателю, владельцу помещений в здании на ул. Цимлянской, 23, выданы представления об устранении нарушений.

При повторной проверке выяснилось, что юридические лица не выполнили требования надзорного органа в полном объеме. Как отметили в Прокуратуре, на фасаде ТЦ «Колибри» размещены рекламные баннеры без указания показателя горючести. Здание на ул. Цимлянской, 23 не содержится в соответствии с требованиями проектной и технической документации. Помещения на втором этаже переоборудованы и отсутствует второй эвакуационный выход.

Районная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении руководителя УК «Кристалл-Сервис» и владельца здания на ул. Цимлянской, 23. Материалы проверки направлены мировым судьям.

#Происшествия#Пожарная безопасность#Прокуратура#Тц
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