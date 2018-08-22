В Прикамье двое рабочих взыскали за производственные травмы с предприятия 600 тысяч рублей

Posted 22 августа 2018, 07:03
Published 22 августа 2018, 07:03
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Прикамье двое мужчин, получившие серьезные травмы на производстве, взыскали с работодателя компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
Травмы были получены во время работы на предприятии по добыче и переработке хромитовых руд. Один рабочий получил травму глаза, другой - травму руки. Но после происшествия работодатель отказался добровольно оплачивать страховый случай, в связи с чем рабочие были вынуждены обратиться в суд. Суд поддержал истцов и постановил выплатить моральную компенсацию.
Но даже после этого руководство предприятия не торопилось с погашением задолженности. Тогда приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий на транспорт предприятия, и начали списывать денежные средства с расчетного счета организации в счет погашения долга. После чего работодатель был вынужден рассчитаться с работниками.