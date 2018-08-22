В Прикамье двое рабочих взыскали за производственные травмы с предприятия 600 тысяч рублей

Травмы были получены во время работы на предприятии по добыче и переработке хромитовых руд. Один рабочий получил травму глаза, другой - травму руки. Но после происшествия работодатель отказался добровольно оплачивать страховый случай, в связи с чем рабочие были вынуждены обратиться в суд. Суд поддержал истцов и постановил выплатить моральную компенсацию.