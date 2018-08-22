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Posted 22 августа 2018, 07:03

Published 22 августа 2018, 07:03

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Прикамье двое рабочих взыскали за производственные травмы с предприятия 600 тысяч рублей

В Прикамье двое рабочих взыскали за производственные травмы с предприятия 600 тысяч рублей

22 августа 2018, 07:03
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Приставы
Работодатель отказывался выплачивать моральную компенсацию, а потом еще исполнять решение суда.

В Прикамье двое мужчин, получившие серьезные травмы на производстве, взыскали с работодателя компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Травмы были получены во время работы на предприятии по добыче и переработке хромитовых руд. Один рабочий получил травму глаза, другой - травму руки. Но после происшествия работодатель отказался добровольно оплачивать страховый случай, в связи с чем рабочие были вынуждены обратиться в суд. Суд поддержал истцов и постановил выплатить моральную компенсацию.

Но даже после этого руководство предприятия не торопилось с погашением задолженности. Тогда приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий на транспорт предприятия, и начали списывать денежные средства с расчетного счета организации в счет погашения долга. После чего работодатель был вынужден рассчитаться с работниками.

#Общество#Приставы
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