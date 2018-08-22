В центре Перми избили финансового уполномоченного Владимира Жириновского

Posted 22 августа 2018, 08:32
Published 22 августа 2018, 08:32
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Вчера, 21 августа, около 14:00 часов на перекрестке улиц Ленина и Плеханова напали на финансового уполномоченного Владимира Жириновского по Пермскому краю Дмитрия Демиденко. Об этом на своей странице в Facebook сообщает депутат Заксобрания от ЛДПР Олег Постников.
«Всевозможные травмы головы, сотрясение головного мозга. Нападавших было трое. Версия пока только одна — жена пострадавшего сейчас работает на выборах в городскую Думу Екатеринбурга и неоднократно получала угрозы в свой адрес и своей семьи», — заявляет Постников.
Также депутат сообщил Properm.ru, что во время нападние ничего не пропало — деньги, телефон и документы остались у пострадавшего. По факту нападения было подано заявление в полицию. Всех свидетелей инцидента просят обращаться в местную приемную ЛДПР на телефон горячей линии: (342) 246 22 98.