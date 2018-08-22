В центре Перми избили финансового уполномоченного Владимира Жириновского

Также депутат сообщил Properm.ru, что во время нападние ничего не пропало — деньги, телефон и документы остались у пострадавшего. По факту нападения было подано заявление в полицию. Всех свидетелей инцидента просят обращаться в местную приемную ЛДПР на телефон горячей линии: (342) 246 22 98.