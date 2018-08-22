В центре Перми неизвестные напали на трамвай №7

Posted 22 августа 2018, 09:28
Published 22 августа 2018, 09:28
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
21 августа в центре Перми, на перекрестке улиц Петропавловской и Осинской, неизвестные напали на трамвай, следующий по маршруту №7 в направлении остановки «станция Пермь-II»
Как сообщили Properm.ru в МУП «Пермгорэлектротранс», хулиганы кинули посторонний предмет и разбили стекло одной двери. Пострадавших нет. На место были вызваны сотрудники полиции, которым предприятие передало все материалы происшествия.