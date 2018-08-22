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Posted 22 августа 2018, 09:28

Published 22 августа 2018, 09:28

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В центре Перми неизвестные напали на трамвай №7

В центре Перми неизвестные напали на трамвай №7

22 августа 2018, 09:28
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Пострадавших нет. Всю информацию о происшествии Пермгорэлектротранс передал в полицию.

21 августа в центре Перми, на перекрестке улиц Петропавловской и Осинской, неизвестные напали на трамвай, следующий по маршруту №7 в направлении остановки «станция Пермь-II»

Как сообщили Properm.ru в МУП «Пермгорэлектротранс», хулиганы кинули посторонний предмет и разбили стекло одной двери. Пострадавших нет. На место были вызваны сотрудники полиции, которым предприятие передало все материалы происшествия.

#Происшествия#Пермская езда
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