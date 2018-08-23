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Posted 23 августа 2018, 09:02

Published 23 августа 2018, 09:02

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

«Мы пойдем в суд». Пермяки не хотят платить за подсветку домов из своего кармана

«Мы пойдем в суд». Пермяки не хотят платить за подсветку домов из своего кармана

23 августа 2018, 09:02
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Городская среда
Несмотря на тот факт, что решение депутаты еще не вынесли, горожане крайне радикально восприняли новость о дополнительной плате.

Пермяки недовольны идеей городских властей обязать жильцов домов за свой счет установить архитектурно-художественную подсветку зданий. В случае, если депутаты примут такое решение собственники планируют пойти в суд. Об этом рассказал главный по дому на ул. Рабоче Крестьянская, 26 Александр, который обратился в редакцию портала

«Нас если заставят или через управляющую [компанию] будут вычитать деньги — мы подаем в суд на администрацию города», — пригрозил мужчина. Как он отметил, это не его единоличное решение, а позиция совета дома, которую они планируют отстаивать до конца.

О планах установить на зданиях в центре города архитектурно-художественную подсветку, рассказал мэр Перми Дмитрий Самойлов. Новое освещение, по его словам, должно стать частью реконструкции Комсомольского проспекта к 300-летию города. Сейчас предложение администрации предстоит рассмотреть депутатам городской думы. Ближайшее заседание состоится 28 августа.

По мнению председателя правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александра Зотина, у депутатов и чиновников нет полномочий принимать такое решение: «Это право собственников, а не их обязанность. И решает это не Самойлов и дума, а собрание собственников жилья».

#Общество#Городская среда
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