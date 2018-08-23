Управляем домом. Чему Перми поучиться у Березников?

— Сколько в Березниках частных управляющих?

— Порядка десяти.

— Сколько домов у них?

— У каждого по-разному, от двух до пяти.

— Какие у них зарплаты?

— В зависимости от объема работ, от дома. Я думаю, что где-то от 20 тыс. рублей в месяц и выше.

— Вы им в дальнейшем оказываете поддержку: юридическую, информационную?

— Конечно, за консультациями обращаются постоянно. Каждый месяц мы проводим собрания председателей ТСЖ и управляющих домами, знакомим их с нововведениями в законодательстве, отвечаем на вопросы по эксплуатации дома, предоставлению коммунальных услуг. Им же намного сложнее, чем управляющим организациям.

— Почему?

— Потому что они поставлены в такие условия — законодательство их не особо жалует и балует. У них нет, как у управляющих компаний, материально-технической базы, компьютерного оснащения. А ведь тот же ГИС ЖКХ никто для них не отменял. И они всегда на виду у людей, они постоянно в контакте с собственниками, в отличие от управляющих организаций. Я всегда им говорю: «Вы 1000 хороших дел одним плохим сразу перечеркнете, поэтому лучше не надо». Они стараются, следят за техническим состоянием домов и устраивают праздники во дворах, дарят какие-то подарки то ветеранам, то первоклассникам.