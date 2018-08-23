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Posted 23 августа 2018, 04:30

Published 23 августа 2018, 04:30

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

«Уралкалий» рассказал о ситуации на руднике СКРУ-2

«Уралкалий» рассказал о ситуации на руднике СКРУ-2

23 августа 2018, 04:30
Фото: Properm.ru.
В Компании представили доклад по минимизации последствий образования воронки, а также о развернутой уникальной системе мониторинга за развитием ситуации.

22 августа представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС, Министерства природных ресурсов Пермского края, прокуратуры Соликамска, Березниковской природоохранной прокуратуры, сотрудники администрации Соликамска ознакомились с комплексом мер, предпринимаемых компанией «Уралкалий» для минимизации последствий образования воронки на руднике СКРУ-2.

Представители профильных краевых и федеральных министерств и ведомств посетили огороженную опасную зону в районе образования воронки в 2014 году, осмотрели работу мини-завода по производству глинистой пасты, которой осуществляется гидрозакладка провальной воронки.

На совещании в администрации был представлен доклад о текущей ситуации на руднике СКРУ-2, о мерах, предпринимаемых Компанией по минимизации последствий образования воронки, о развернутой уникальной системе мониторинга за развитием ситуации, включающей в себя маркшейдерские, газохимические, геофизические, сейсмологические методы наблюдений, а также космический мониторинг за состоянием земной поверхности.

Эдуард Смирнов, директор по недропользованию ПАО «Уралкалий»:— С 2014 года, когда «Уралкалий» столкнулся с последствиями землетрясения 1995 года, Компания реализовала уникальный в мировой практике комплекс мероприятий по минимизации последствия проникновения пресной воды в калийный рудник. Комплексная система мониторинга и опыт ведущих профильных научных институтов, таких как АО «Галургия», Горный институт УрО РАН, позволяют своевременно прогнозировать развитие ситуации и реализовывать решения, направленные на обеспечение безопасности.
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