«Уралкалий» рассказал о ситуации на руднике СКРУ-2

На совещании в администрации был представлен доклад о текущей ситуации на руднике СКРУ-2, о мерах, предпринимаемых Компанией по минимизации последствий образования воронки, о развернутой уникальной системе мониторинга за развитием ситуации, включающей в себя маркшейдерские, газохимические, геофизические, сейсмологические методы наблюдений, а также космический мониторинг за состоянием земной поверхности.