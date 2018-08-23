«Уралкалий» рассказал о ситуации на руднике СКРУ-2

Posted 23 августа 2018, 04:30
Published 23 августа 2018, 04:30
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
22 августа представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС, Министерства природных ресурсов Пермского края, прокуратуры Соликамска, Березниковской природоохранной прокуратуры, сотрудники администрации Соликамска ознакомились с комплексом мер, предпринимаемых компанией «Уралкалий» для минимизации последствий образования воронки на руднике СКРУ-2.
Представители профильных краевых и федеральных министерств и ведомств посетили огороженную опасную зону в районе образования воронки в 2014 году, осмотрели работу мини-завода по производству глинистой пасты, которой осуществляется гидрозакладка провальной воронки.
На совещании в администрации был представлен доклад о текущей ситуации на руднике СКРУ-2, о мерах, предпринимаемых Компанией по минимизации последствий образования воронки, о развернутой уникальной системе мониторинга за развитием ситуации, включающей в себя маркшейдерские, газохимические, геофизические, сейсмологические методы наблюдений, а также космический мониторинг за состоянием земной поверхности.