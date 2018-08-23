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Posted 23 августа 2018, 04:49

Published 23 августа 2018, 04:49

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В придорожном кафе преступники избили и расстреляли полицейских

В придорожном кафе преступники избили и расстреляли полицейских

23 августа 2018, 04:49
Фото: Properm.ru.
Нападавших осудили и отправили в колонию.

В Прикамье суд вынес приговор двум жителям Очерского района. Один из них признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух лиц, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Его соучастник осужден по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц), ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

В начале января 2017 года, ночью на территории придорожного кафе соучастники, зная, что двое других посетителей являются сотрудниками правоохранительных органов (один действующий, второй – пенсионер МВД), затеяли с ними ссору. В ходе конфликта они избили потерпевших, нанеся им удары руками, ногами и бейсбольной битой. Один из нападавших несколько раз выстрелил в потерпевших из пневматической винтовки.

Приговором суда одному из виновных, проявившему особо активную роль в совершении преступления, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его соучастник, с учетом смягчающих вину обстоятельств, осужден к 1 году 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

#Происшествия
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