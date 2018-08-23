В придорожном кафе преступники избили и расстреляли полицейских

В начале января 2017 года, ночью на территории придорожного кафе соучастники, зная, что двое других посетителей являются сотрудниками правоохранительных органов (один действующий, второй – пенсионер МВД), затеяли с ними ссору. В ходе конфликта они избили потерпевших, нанеся им удары руками, ногами и бейсбольной битой. Один из нападавших несколько раз выстрелил в потерпевших из пневматической винтовки.