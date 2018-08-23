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Posted 23 августа 2018, 15:56

Published 23 августа 2018, 15:56

Modified 1 марта 2023, 13:27

Updated 1 марта 2023, 13:27

В Прикамье бухгалтер сняла со счета компании и потратила более полумиллиона рублей

В Прикамье бухгалтер сняла со счета компании и потратила более полумиллиона рублей

23 августа 2018, 15:56
Фото: Properm.ru.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей и удовлетворил иск о возврате денежных средств.

В Чернушке суд вынес приговор 47-летней женщине. Она признана виновной в присвоении и растрате. В апреле 2018 года в полицию обратился директор коммерческой организации с заявлением о преступлении. Сотрудники полиции выяснили, что в период с апреля по декабрь 2016 года подозреваемая в должности бухгалтера незаконно снимала со счета фирмы денежные средства, которые впоследствии тратила на личные нужды. В общей сложности она присвоила свыше 540 тыс. рублей.

Руководство компании не сразу обратилось с заявлением в полицию в надежде, что подчиненная вернет похищенные деньги, однако подозреваемая так и не выплатила необъодимую сумму.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденной в пользу коммерческой организации присвоенных денег.

#Происшествия#Присвоение и растрата
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