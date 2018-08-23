В Прикамье бухгалтер сняла со счета компании и потратила более полумиллиона рублей

В Чернушке суд вынес приговор 47-летней женщине. Она признана виновной в присвоении и растрате. В апреле 2018 года в полицию обратился директор коммерческой организации с заявлением о преступлении. Сотрудники полиции выяснили, что в период с апреля по декабрь 2016 года подозреваемая в должности бухгалтера незаконно снимала со счета фирмы денежные средства, которые впоследствии тратила на личные нужды. В общей сложности она присвоила свыше 540 тыс. рублей.