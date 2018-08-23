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Posted 23 августа 2018, 08:31

Published 23 августа 2018, 08:31

Modified 24 декабря 2024, 18:40

Updated 24 декабря 2024, 18:40

Власти края и «РЖД» заключили соглашение о строительстве транспортно-пересадочного узла

Власти края и «РЖД» заключили соглашение о строительстве транспортно-пересадочного узла

23 августа 2018, 08:31
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Решетников
К 2022 году на территории вокзала Пермь-II должна обновиться инфраструктура и транспортная логистика.

Губернатор Пермского края Максим Решетников и замгендиректора «РЖД» Андрей Старков подписали соглашение о сотрудничестве по проекту нового транспортно-пересадочного узла на Перми II (ТПУ). По заключенному договору край выкупит имущественный комплекс Товарного двора (ул. Локомотивная, 18), а «РЖД» за счет этих средств строит новый транспортно-пересадочный узел.

Он соединит в одной точке сразу несколько видов транспорта: к железнодорожному вокзалу присоединится автовокзал, а также трамвайное и автомобильное сообщение. Таким образом для жителей и гостей Прикамья будут созданы комфортные условия с точки зрения транспортной логистики.

Андрей Старков рассказал, что по условиям соглашения новый железнодорожный вокзал останется в собственности компании, а «часть инфраструктуры автовокзала» будет передана региону «на льготных условиях». Автобусный терминал, который будет построен для пассажиров междугородного и пригородного направлений, перейдет в пользование краевого предприятия «Автовокзал».

По словам Максима Решетникова, краевые власти совместно с администрацией Перми разрабатывают проект планировки территории Товарного двора. Предполагается, что на части участка пройдет магистраль «Ул. Строителей — ул. Стахановская», а несколько кварталов пойдут под коммерческую застройку. «Участки, которые пойдут под коммерческую застройку, будут выставлены на аукцион. Таким образом, мы сможем компенсировать расходы из краевого бюджета», — приводит слова губернатора «Ъ».

Сейчас идет разработка проекта нового транспортно-пересадочного узла. В соответствии с условиями соглашения объект будет построен к 2022 году.

#Бизнес#Решетников#Пермь 2#Ржд#Вокзал
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