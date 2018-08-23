Власти края и «РЖД» заключили соглашение о строительстве транспортно-пересадочного узла

Posted 23 августа 2018, 08:31
Published 23 августа 2018, 08:31
Modified 24 декабря 2024, 18:40
Updated 24 декабря 2024, 18:40
Губернатор Пермского края Максим Решетников и замгендиректора «РЖД» Андрей Старков подписали соглашение о сотрудничестве по проекту нового транспортно-пересадочного узла на Перми II (ТПУ). По заключенному договору край выкупит имущественный комплекс Товарного двора (ул. Локомотивная, 18), а «РЖД» за счет этих средств строит новый транспортно-пересадочный узел.
Он соединит в одной точке сразу несколько видов транспорта: к железнодорожному вокзалу присоединится автовокзал, а также трамвайное и автомобильное сообщение. Таким образом для жителей и гостей Прикамья будут созданы комфортные условия с точки зрения транспортной логистики.
Андрей Старков рассказал, что по условиям соглашения новый железнодорожный вокзал останется в собственности компании, а «часть инфраструктуры автовокзала» будет передана региону «на льготных условиях». Автобусный терминал, который будет построен для пассажиров междугородного и пригородного направлений, перейдет в пользование краевого предприятия «Автовокзал».
По словам Максима Решетникова, краевые власти совместно с администрацией Перми разрабатывают проект планировки территории Товарного двора. Предполагается, что на части участка пройдет магистраль «Ул. Строителей — ул. Стахановская», а несколько кварталов пойдут под коммерческую застройку. «Участки, которые пойдут под коммерческую застройку, будут выставлены на аукцион. Таким образом, мы сможем компенсировать расходы из краевого бюджета», — приводит слова губернатора «Ъ».
Сейчас идет разработка проекта нового транспортно-пересадочного узла. В соответствии с условиями соглашения объект будет построен к 2022 году.