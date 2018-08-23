Власти края и «РЖД» заключили соглашение о строительстве транспортно-пересадочного узла

По словам Максима Решетникова, краевые власти совместно с администрацией Перми разрабатывают проект планировки территории Товарного двора. Предполагается, что на части участка пройдет магистраль «Ул. Строителей — ул. Стахановская», а несколько кварталов пойдут под коммерческую застройку. «Участки, которые пойдут под коммерческую застройку, будут выставлены на аукцион. Таким образом, мы сможем компенсировать расходы из краевого бюджета», — приводит слова губернатора «Ъ».