Взлету пассажирского самолета «Аэрофлота» в пермском аэропорту помешал истребитель на «встречке»

Posted 23 августа 2018, 12:50
Published 23 августа 2018, 12:50
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Транспортная и военная прокуратуры проводят проверки по факту инцидента в аэропорту Большое Савино. Вчера утром, 22 августа, самолет А-321 «Аэрофлота» со 151 пассажирами на борту прервал разбег по взлетно-посадочной полосе. Как сообщалось ранее, причиной стала неисправность двигателя, однако сегодня стало известно, что остановка произошла по причине появления на другом конце полосы истребителя МиГ-31, сообщает «Ъ-Прикамье».
По данным издания, дежурная пара МиГ-31 выполняла взлет по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности частей ЦВО. Ранее Минобороны сообщило, что в частях Центрального округа началась проверка боевой готовности.
Экипаж пассажирского самолета применил экстренное торможение. Пассажиры смогли вылететь в Москву через три с половиной часа. По мнению экспертов, инцидент мог случиться из-за несогласованности между «гражданской» и «военной» группами руководства полетов. Собеседники издания также отмечают, что в данном случае военные действительно имеют преимущество перед гражданскими судами.