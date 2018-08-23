Взлету пассажирского самолета «Аэрофлота» в пермском аэропорту помешал истребитель на «встречке»

Экипаж пассажирского самолета применил экстренное торможение. Пассажиры смогли вылететь в Москву через три с половиной часа. По мнению экспертов, инцидент мог случиться из-за несогласованности между «гражданской» и «военной» группами руководства полетов. Собеседники издания также отмечают, что в данном случае военные действительно имеют преимущество перед гражданскими судами.