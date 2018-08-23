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Posted 23 августа 2018, 12:50

Published 23 августа 2018, 12:50

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Взлету пассажирского самолета «Аэрофлота» в пермском аэропорту помешал истребитель на «встречке»

Взлету пассажирского самолета «Аэрофлота» в пермском аэропорту помешал истребитель на «встречке»

23 августа 2018, 12:50
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Дежурная пара МиГ-31 в этот момент выполняла взлет по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности частей ЦВО.

Транспортная и военная прокуратуры проводят проверки по факту инцидента в аэропорту Большое Савино. Вчера утром, 22 августа, самолет А-321 «Аэрофлота» со 151 пассажирами на борту прервал разбег по взлетно-посадочной полосе. Как сообщалось ранее, причиной стала неисправность двигателя, однако сегодня стало известно, что остановка произошла по причине появления на другом конце полосы истребителя МиГ-31, сообщает «Ъ-Прикамье».

По данным издания, дежурная пара МиГ-31 выполняла взлет по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности частей ЦВО. Ранее Мин­обороны сообщило, что в частях Центрального округа началась проверка боевой готовности.

Экипаж пассажирского самолета применил экстренное торможение. Пассажиры смогли вылететь в Москву через три с половиной часа. По мнению экспертов, инцидент мог случиться из-за несогласованности между «гражданской» и «военной» группами руководства полетов. Собеседники издания также отмечают, что в данном случае военные действительно имеют преимущество перед гражданскими судами.

#Происшествия#Аэропорт#Большое савино#Самолет
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