Битва заводов от «Ростелекома»: пермяки отстоят честь региона на виртуальных полях сражений

Для любителей компьютерных игр «Ростелеком» разработал уникальный «Игровой» тариф — с высокой скоростью и низким пингом. Это стало возможным благодаря сотрудничеству оператора с разработчиками игр. Еще одно преимущество тарифа — специальные возможности для игроков. Так, например, для любителей World of Tanks: премиум-аккаунты на весь срок пользования тарифом, эксклюзивный танк VIII уровня с полностью обученным экипажем, а также места в ангарах.