Битва заводов от «Ростелекома»: пермяки отстоят честь региона на виртуальных полях сражений

Posted 24 августа 2018, 04:00
Published 24 августа 2018, 04:00
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Компания «Ростелеком» организует первую на Урале Битву заводов — первенство по всемирно известной игре World of Tanks. Более 120 заводчан, представляющих предприятия четырех регионов — Курганской, Свердловской, Челябинской областей и Пермского края, — провели тренировки с профессиональными игроками и сражаются между собой на виртуальных полях битвы.
В первый игровой день на кибертурнире сошлись предприятия Первоуральска и Челябинска: Первоуральский Новотрубный, Челябинский Тракторный и Челябинский Трубопрокатный заводы. Команда Первоуральска «Стальные барсы» взяла верх над соседями и обеспечила себе путевку в Нижний Тагил.
Второй день запомнился продолжительным противостоянием Магнитогорского металлургического комбината и предприятий Екатеринбурга: Уральский турбинный завод, ЗИК, СВЭЛ и PepsiCo. Последним удалось вырвать победу у всех претендующих и гарантировать участие в финале.
Следующая серия игр пройдет 25 августа. За последнее место на финале поборются Курганский машиностроительный завод, Сибур-Химпром, Лукойл-Пермь, ВСМПО и УВЗ. В финале три команды сразятся за звание сильнейшего экипажа среди коллективов заводов на празднике в честь Дня танкиста 8 сентября в Нижнем Тагиле.
Для любителей компьютерных игр «Ростелеком» разработал уникальный «Игровой» тариф — с высокой скоростью и низким пингом. Это стало возможным благодаря сотрудничеству оператора с разработчиками игр. Еще одно преимущество тарифа — специальные возможности для игроков. Так, например, для любителей World of Tanks: премиум-аккаунты на весь срок пользования тарифом, эксклюзивный танк VIII уровня с полностью обученным экипажем, а также места в ангарах.