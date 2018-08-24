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Posted 24 августа 2018, 06:26

Published 24 августа 2018, 06:26

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Путин назначил полпреда ПФО Михаила Бабича послом в Белоруссии

Путин назначил полпреда ПФО Михаила Бабича послом в Белоруссии

24 августа 2018, 06:26
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
На своей должности Бабич сменит Александра Сурикова.

Президент России Владимир Путин назначил подпреда в в Приволжском Федеральном округе Михаила Бабича послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отдельным указом президент освободил от должности предыдущего посла России в Белоруссии Александра Сурикова.

Михаил Бабич был полномочным представителем президента в ПФО с 15 декабря 2011 года.. Исполняющим обязанности полпреда в ПФО назначен бывший заместитель Бабича Игорь Паньшин, сообщает ТАСС.

#Политика#Кадровые перестановки#Пфо
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