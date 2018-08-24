Путин назначил полпреда ПФО Михаила Бабича послом в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил подпреда в в Приволжском Федеральном округе Михаила Бабича послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отдельным указом президент освободил от должности предыдущего посла России в Белоруссии Александра Сурикова.