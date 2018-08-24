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Posted 24 августа 2018, 08:59

Published 24 августа 2018, 08:59

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Штаб Навального в Перми подал заявку на проведение шествия и митинга против пенсионной реформы

Штаб Навального в Перми подал заявку на проведение шествия и митинга против пенсионной реформы

24 августа 2018, 08:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Протест
Активисты рассчитывают, что им предоставят площадку около Заксобрания и на центральных улицах.

Сегодня, 24 августа, пермский «Штаб Навального» подал в администрацию города уведомление о проведении 9 сентября акции против повышения пенсионного возраста. Для шествия оппозиционеры предложили Комсомольский проспект и улицу Ленина. Митинг навальнисты планируют провести у здания Законодательного собрания края.

Из сообщения организаторов: — Площадка для митинга выбрана не случайно. Именно в здании Законодательного собрания находятся представительства депутатов Государственной думы от Пермского края, проголосовавших за повышение пенсионного возраста. Мы выйдем, чтобы призвать их к ответу.

Стоит отметить, что 9 сентября в Перми до 16:00 будет проходить «Пермский международный марафон». На это время будут перекрыты улицы Ленина и Комсомольский проспект. В «Штабе Навального» считают, что администрации не придется предпринимать дополнительных мер для обеспечения общественной безопасности и «достаточно лишь немного продлить время перекрытия улиц».

«Мы настаиваем на шествии по центральной улице города и надеемся, что администрация Перми не будет заниматься фальсификациями и придумывать различные мероприятия в этих местах», — намекая на недавний «невидимый митинг» на эспланаде пишут организаторы.

Отвечая на вопрос Properm.ru о возможном отказе в согласовании мероприятий, координатор штаба Наталья Вавилова отметила, что они все равно выйдут на улицы города: «В соответствии 31 статьей Конституции у нас есть право выходить на мирные акции, и мы этим правом воспользуемся».

Так же в этот день во многих регионах России продут выборы разных уровней. В Пермском крае на муниципальные выборы зарегистрировались более четырех тысяч человек.

#Общество#Протест#Навальный#Митинг#Пенсия#Пикет
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