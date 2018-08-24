Штаб Навального в Перми подал заявку на проведение шествия и митинга против пенсионной реформы

Стоит отметить, что 9 сентября в Перми до 16:00 будет проходить «Пермский международный марафон». На это время будут перекрыты улицы Ленина и Комсомольский проспект. В «Штабе Навального» считают, что администрации не придется предпринимать дополнительных мер для обеспечения общественной безопасности и «достаточно лишь немного продлить время перекрытия улиц».