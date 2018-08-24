Штаб Навального в Перми подал заявку на проведение шествия и митинга против пенсионной реформы

Posted 24 августа 2018, 08:59
Published 24 августа 2018, 08:59
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Сегодня, 24 августа, пермский «Штаб Навального» подал в администрацию города уведомление о проведении 9 сентября акции против повышения пенсионного возраста. Для шествия оппозиционеры предложили Комсомольский проспект и улицу Ленина. Митинг навальнисты планируют провести у здания Законодательного собрания края.
Стоит отметить, что 9 сентября в Перми до 16:00 будет проходить «Пермский международный марафон». На это время будут перекрыты улицы Ленина и Комсомольский проспект. В «Штабе Навального» считают, что администрации не придется предпринимать дополнительных мер для обеспечения общественной безопасности и «достаточно лишь немного продлить время перекрытия улиц».
«Мы настаиваем на шествии по центральной улице города и надеемся, что администрация Перми не будет заниматься фальсификациями и придумывать различные мероприятия в этих местах», — намекая на недавний «невидимый митинг» на эспланаде пишут организаторы.
Отвечая на вопрос Properm.ru о возможном отказе в согласовании мероприятий, координатор штаба Наталья Вавилова отметила, что они все равно выйдут на улицы города: «В соответствии 31 статьей Конституции у нас есть право выходить на мирные акции, и мы этим правом воспользуемся».
Так же в этот день во многих регионах России продут выборы разных уровней. В Пермском крае на муниципальные выборы зарегистрировались более четырех тысяч человек.