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Posted 24 августа 2018, 12:14

Published 24 августа 2018, 12:14

Modified 1 марта 2023, 13:27

Updated 1 марта 2023, 13:27

Уголовное дело в отношении Владимира Нелюбина поступило в суд‍

Уголовное дело в отношении Владимира Нелюбина поступило в суд‍

24 августа 2018, 12:14
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экопромбанк
Дата начала рассмотрения дела пока не назначена

Уголовное дело в отношении бывшего председателя наблюдательного совета и акционера Экопромбанка Владимира Нелюбина поступило в Ленинский суд Перми. Вести процесс будет судья Олег Порошин, сообщает «Ъ». Нелюбин обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере.

6 августа в этот же суд поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правления «Экопромбанка» Вадима Манина. Мужчина обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Следствие оценивает общий ущерб от его действий на сумму более 200 млн рублей.

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#Происшествия#Экопромбанк#Нелюбин
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