Уголовное дело в отношении Владимира Нелюбина поступило в суд‍

Уголовное дело в отношении бывшего председателя наблюдательного совета и акционера Экопромбанка Владимира Нелюбина поступило в Ленинский суд Перми. Вести процесс будет судья Олег Порошин, сообщает «Ъ». Нелюбин обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере.