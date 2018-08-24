Уголовное дело в отношении Владимира Нелюбина поступило в суд‍

Posted 24 августа 2018, 12:14
Published 24 августа 2018, 12:14
Modified 1 марта 2023, 13:27
Updated 1 марта 2023, 13:27
Уголовное дело в отношении бывшего председателя наблюдательного совета и акционера Экопромбанка Владимира Нелюбина поступило в Ленинский суд Перми. Вести процесс будет судья Олег Порошин, сообщает «Ъ». Нелюбин обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере.
6 августа в этот же суд поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правления «Экопромбанка» Вадима Манина. Мужчина обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Следствие оценивает общий ущерб от его действий на сумму более 200 млн рублей.