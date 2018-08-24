В Березниках строительством школы в ЖК «Любимов» займется компания из Подмосковья

Posted 24 августа 2018, 14:50
Published 24 августа 2018, 14:50
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
На аукцион по строительству школы в микрорайоне «Любимов» в Березниках поступила единственная заявка от компании ООО «ИНТЕРСТРОЙ». Об этом сегодня, 24 августа, сообщает «Ъ-Прикамье».
Компания зарегистрирована в Красногорске Московской области. Конкурсная комиссия признала заявку соответствующей требованиям. В техзадании говорится, что подрядчик должен построить в Правобережном районе Березников четырехэтажное здание школы на 1224 места. Стоимость работ оценивается в 777,4 млн рублей. Объект должен быть сдан к 2020 году.
Как отмечает издание, чистая прибыль компании по итогам 2017 года составляет 8,9 млн рублей. В этом году компания заключила контракт с Ремонтно-строительным управлением управления делами президента РФ на реконструкцию спальных корпусов в пансионате «Клязьма». Стоимость контракта –777, 6 млн рублей.