В Березниках строительством школы в ЖК «Любимов» займется компания из Подмосковья

Компания зарегистрирована в Красногорске Московской области. Конкурсная комиссия признала заявку соответствующей требованиям. В техзадании говорится, что подрядчик должен построить в Правобережном районе Березников четырехэтажное здание школы на 1224 места. Стоимость работ оценивается в 777,4 млн рублей. Объект должен быть сдан к 2020 году.