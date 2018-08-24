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Posted 24 августа 2018, 14:50

Published 24 августа 2018, 14:50

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Березниках строительством школы в ЖК «Любимов» займется компания из Подмосковья

В Березниках строительством школы в ЖК «Любимов» займется компания из Подмосковья

24 августа 2018, 14:50
Фото: Properm.ru.
Стоимость работ оценивается в 777,4 млн рублей. Планируется, что объект будет сдан к 2020 году.

На аукцион по строительству школы в микрорайоне «Любимов» в Березниках поступила единственная заявка от компании ООО «ИНТЕРСТРОЙ». Об этом сегодня, 24 августа, сообщает «Ъ-Прикамье».

Компания зарегистрирована в Красногорске Московской области. Конкурсная комиссия признала заявку соответствующей требованиям. В техзадании говорится, что подрядчик должен построить в Правобережном районе Березников четырехэтажное здание школы на 1224 места. Стоимость работ оценивается в 777,4 млн рублей. Объект должен быть сдан к 2020 году.

Как отмечает издание, чистая прибыль компании по итогам 2017 года составляет 8,9 млн рублей. В этом году компания заключила контракт с Ремонтно-строительным управлением управления делами президента РФ на реконструкцию спальных корпусов в пансионате «Клязьма». Стоимость контракта –777, 6 млн рублей.

#Недвижимость#Березники#Жк любимов
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