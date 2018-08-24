properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 августа 2018, 14:10

Published 24 августа 2018, 14:10

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Перми при раскопках котлована дома нашли артиллерийские снаряды

В Перми при раскопках котлована дома нашли артиллерийские снаряды

24 августа 2018, 14:10
Фото: Properm.ru.
152-миллиметровые снаряды не представляли угрозы для людей и были вывезены специалистами с территории стройки для уничтожения.

Сегодня, 24 августа, в 9.30 утра в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии на улице Красные казармы в Перми. Об этом сообшает «АиФ-Прикамье».

Во время раскопки котлована бригадир строительной бригады обнаружил на объекте по строительству дома два предмета, похожих на снаряды. На место выехали сотрудники спецподразделения ОМОН. Информация подтвердилась. При осмотре места происшествия сотрудники инженерно-технического отделения нашли еще три таких же 152-миллиметровых снаряда.

Взрывотехники осмотрели снаряды, после чего стало ясно, что они не представляют угрозы для людей. Снаряды были вывезены с места обнаружения для уничтожения.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика