В Перми при раскопках котлована дома нашли артиллерийские снаряды

Posted 24 августа 2018, 14:10
Published 24 августа 2018, 14:10
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Сегодня, 24 августа, в 9.30 утра в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии на улице Красные казармы в Перми. Об этом сообшает «АиФ-Прикамье».
Во время раскопки котлована бригадир строительной бригады обнаружил на объекте по строительству дома два предмета, похожих на снаряды. На место выехали сотрудники спецподразделения ОМОН. Информация подтвердилась. При осмотре места происшествия сотрудники инженерно-технического отделения нашли еще три таких же 152-миллиметровых снаряда.
Взрывотехники осмотрели снаряды, после чего стало ясно, что они не представляют угрозы для людей. Снаряды были вывезены с места обнаружения для уничтожения.