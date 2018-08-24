В Перми при раскопках котлована дома нашли артиллерийские снаряды

Во время раскопки котлована бригадир строительной бригады обнаружил на объекте по строительству дома два предмета, похожих на снаряды. На место выехали сотрудники спецподразделения ОМОН. Информация подтвердилась. При осмотре места происшествия сотрудники инженерно-технического отделения нашли еще три таких же 152-миллиметровых снаряда.