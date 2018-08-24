В Прикамье 12-летний мальчик залез в бункер для сушки зерна и погиб

«Из озорства забрались в бункер, наполненный зерном. Вертикальным транспортером мальчика затянуло в убывающее зерно, и он погиб. При осмотре на месте следов, указывающих на то, что ребенок стал жертвой какого-либо насильственного преступления, не обнаружено», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.