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Posted 24 августа 2018, 06:38

Published 24 августа 2018, 06:38

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Прикамье 12-летний мальчик залез в бункер для сушки зерна и погиб

В Прикамье 12-летний мальчик залез в бункер для сушки зерна и погиб

24 августа 2018, 06:38
Фото: Properm.ru.
Для достоверного выяснения причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика на территории зерносушильного комплекса в селе Тис Суксунского района. Ребенок умер 22 августа. Следователи полагают, что смерть была причинена по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

«Из озорства забрались в бункер, наполненный зерном. Вертикальным транспортером мальчика затянуло в убывающее зерно, и он погиб. При осмотре на месте следов, указывающих на то, что ребенок стал жертвой какого-либо насильственного преступления, не обнаружено», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Для достоверного выяснения причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

#Происшествия
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