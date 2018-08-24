В Прикамье 12-летний мальчик залез в бункер для сушки зерна и погиб

Posted 24 августа 2018, 06:38
Published 24 августа 2018, 06:38
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика на территории зерносушильного комплекса в селе Тис Суксунского района. Ребенок умер 22 августа. Следователи полагают, что смерть была причинена по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
«Из озорства забрались в бункер, наполненный зерном. Вертикальным транспортером мальчика затянуло в убывающее зерно, и он погиб. При осмотре на месте следов, указывающих на то, что ребенок стал жертвой какого-либо насильственного преступления, не обнаружено», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Для достоверного выяснения причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.