ВТБ в июле увеличил выдачу ипотечных кредитов на 65%

Кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке от 8,9% (в рамках предложения «Больше метров – меньше ставка» при площади от 65 кв. м). Рефинансирование доступно по ставке от 8,8% по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления). Для зарплатных клиентов Группы ВТБ ипотека предлагается под 9%, для других групп клиентов – под 9,3%.

