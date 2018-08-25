Пермяки смогут напрямую летать в Минеральные воды

Posted 25 августа 2018, 08:49
Published 25 августа 2018, 08:49
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
С 18 сентября пермяки смогут напрямую улететь в Минеральные Воды. Вылеты из аэропорта «Большое Савино» будут осуществляться в 05:15 по местному времени два раза в неделю по вторникам и субботам. Время в пути 3 часа 30 мин. Билеты уже поступили в продажу.
Недавно Авиакомпания Utair открыла продажу билетов из Перми по трем направлениям: Ханты-Мансийск, Когалым и Сургут. Полеты будут выполняться в рамках федеральной программы поддержки региональной авиации»