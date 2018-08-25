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Posted 25 августа 2018, 09:11

Published 25 августа 2018, 09:11

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Придется постоять. На шоссе Космонавтов массовое ДТП из люксовых иномарок

Придется постоять. На шоссе Космонавтов массовое ДТП из люксовых иномарок

25 августа 2018, 09:11
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Больше всего досталось Infiniti.

Сегодня, 25 августа, на шоссе Космонавтов произошло массовое ДТП. В аварию попали три автомобиля.

По предварительным данным, при повороте на ул. Стахановскую в Infiniti влетел Mercedes, который впоследствии откинуло на Hyundai. Информация о пострадавших уточняется, однако по фото с место ДТП видно, что у Mercedes вылетели подушки безопасности. Наибольший ущерб получил водитель Infiniti.

#Авто#Дтп
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