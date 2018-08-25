Придется постоять. На шоссе Космонавтов массовое ДТП из люксовых иномарок

По предварительным данным, при повороте на ул. Стахановскую в Infiniti влетел Mercedes, который впоследствии откинуло на Hyundai. Информация о пострадавших уточняется, однако по фото с место ДТП видно, что у Mercedes вылетели подушки безопасности. Наибольший ущерб получил водитель Infiniti.