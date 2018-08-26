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Posted 26 августа 2018, 05:49

Published 26 августа 2018, 05:49

Modified 1 марта 2023, 13:26

Updated 1 марта 2023, 13:26

Девять часов живой музыки. В Перми прошел «Rock ' N' Rollный экстрим». Фоторепортаж

Девять часов живой музыки. В Перми прошел «Rock ' N' Rollный экстрим». Фоторепортаж

26 августа 2018, 05:49
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru.
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Перед зрителями выступили 11 известных пермских рок-групп. Хедлайнерами фестиваля стали «ПИЛОТ», «Анимация», «Ундервуд» и Znaki.

25 августа, в последнюю субботу лета, с 13:00 до 22:00 в экстрим-парке 11 пермских рок-групп провели девятичасовой концерт под открытым небом.

Перед зрителями выступили: «Альбион», «ТРОИН», «Джамахирия», «Чорный флаг», «Г.М. О.», «ВИА Грибники», «УпалинаушиS», DROZDOV BAND, Choos of Voice, «Праката» и «Пятый корпус». Выступление проходило в рамках фестиваля «Rock ' N' Rollный экстрим. Играем».

Во время концерта к пермским группам присоединились популярные российские группы: «ПИЛОТ», «Анимация», «Ундервуд» и Znaki. Фестиваль был организован «НАШЕ Радио» в рамках проекта «Живая пятница» при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Фото: Виктор Михалев
#Общество#Фото
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