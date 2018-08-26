Девять часов живой музыки. В Перми прошел «Rock ' N' Rollный экстрим». Фоторепортаж

Posted 26 августа 2018, 05:49
Published 26 августа 2018, 05:49
Modified 1 марта 2023, 13:26
Updated 1 марта 2023, 13:26
25 августа, в последнюю субботу лета, с 13:00 до 22:00 в экстрим-парке 11 пермских рок-групп провели девятичасовой концерт под открытым небом.
Перед зрителями выступили: «Альбион», «ТРОИН», «Джамахирия», «Чорный флаг», «Г.М. О.», «ВИА Грибники», «УпалинаушиS», DROZDOV BAND, Choos of Voice, «Праката» и «Пятый корпус». Выступление проходило в рамках фестиваля «Rock ' N' Rollный экстрим. Играем».
Во время концерта к пермским группам присоединились популярные российские группы: «ПИЛОТ», «Анимация», «Ундервуд» и Znaki. Фестиваль был организован «НАШЕ Радио» в рамках проекта «Живая пятница» при поддержке Министерства культуры Пермского края.