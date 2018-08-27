Мутная история. Как Юговской комбинат молочных продуктов годами загрязняет реку

«Снижается количество кислорода в воде, что пагубно влияет на фауну. Происходит угнетение естественной микрофлоры водоема, большое количество фосфора провоцирует бурный рост водорослей, что тоже изменяет экологическую обстановку не в лучшую сторону», — объясняет ученый. При этом он отметил, что после прекращения сброса водоем сможет прийти в нормальное состояние достаточно быстро — эти загрязнения не накапливаются и быстро разрушаются, в отличие от тяжелых металлов и синтетических материалов.