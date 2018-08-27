Мутная история. Как Юговской комбинат молочных продуктов годами загрязняет реку

Posted 27 августа 2018, 03:00
Published 27 августа 2018, 03:00
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
История с загрязнением началась несколько лет назад. Летом 2011 года было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Расследованием занимался Следственный комитет. Факт загрязнения подтвердился, виновным признали главного инженера комбината.
Несмотря на меры реагирования со стороны правоохранительных органов, загрязнение окружающей среды не прекратилось. В 2015–2016 годах жители поселка неоднократно обращались к депутату Заксобрания Пермского края Дмитрию Скриванову (сейчас депутат Госдумы РФ). От него письма были направлены в пермское управление Росприроднадзора.
Результатом проверок ведомства стали протоколы об административных правонарушениях по ч 4. ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов) и представления об устранении нарушений. Результатом исполнения предписаний должна была стать постройка очистных сооружений для сточных вод комбината.
Из ответа Росприроднадзора местным жителям и депутату (находится в распоряжении редакции Properm.ru) следует, что положительное заключение негосударственной экспертизы по проекту строительства очистных сооружений ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» получил 16 мая 2016 года и приступил к их строительству осенью того же года. Однако очистных сооружений нет до сих пор.
Предписания Росприроднадзора, административные и уголовные штрафы не смогли остановить загрязнение территории. Жалобы на мутную воду и неприятный запах от реки Китенка продолжали поступать.
С 6 по 28 марта 2018 года по обращениям местных жителей Государственная инспекция по экологии и природопользованию провела внеплановую проверку. Сотрудники инспекции обнаружили, что комбинат сбрасывает в левый приток Китенки сточные воды сверх установленного норматива. По факту загрязнения предприятие было вновь привлечено к административному штрафу (от 30 до 40 тыс. рублей) за нарушение правил охраны водных объектов.
С 4 июля по 14 августа 2018 года, инспекция провела вторую (плановую) проверку. Все нарушения повторились — Юговской комбинат молочных продуктов снова оштрафовали по той же статье. Однако на этот раз результаты инспекции были направлены в природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.
По словам заведующего лабораторией кафедры аналитической химии ПГНИУ Андрея Максимова, сброс молочной сыворотки в водоем может вызвать достаточно серьезную экологическую проблему.
«Снижается количество кислорода в воде, что пагубно влияет на фауну. Происходит угнетение естественной микрофлоры водоема, большое количество фосфора провоцирует бурный рост водорослей, что тоже изменяет экологическую обстановку не в лучшую сторону», — объясняет ученый. При этом он отметил, что после прекращения сброса водоем сможет прийти в нормальное состояние достаточно быстро — эти загрязнения не накапливаются и быстро разрушаются, в отличие от тяжелых металлов и синтетических материалов.
По мнению химика, есть два способа избежать загрязнения водоема — построить биологические очистные сооружения на предприятии или использовать сыворотку для получения различных продуктов, например использовать как питательный субстрат для выращивания микробного белка.
Получить комментарий от представителей комбината не удалось. Когда мы позвонили в юридический отдел организации, ответила женщина, дослушав вопрос корреспондента Properm.ru, она молча положила трубку. Мы позвонили еще несколько раз, никто не ответил.
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