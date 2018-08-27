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Posted 27 августа 2018, 05:14

Published 27 августа 2018, 05:14

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

С 2019 года каждый россиянин получит персональный кредитный рейтинг

С 2019 года каждый россиянин получит персональный кредитный рейтинг

27 августа 2018, 05:14
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кредит
Глава кредитного бюро выразил уверенность, что такой показатель можно будет использовать в самых разных областях.

В 2019 году россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников рассказал в интервью «Российской газете». По его словам, рейтинг будет представлять собой «некий балл, который рассчитывается автоматически на основе разных параметров из кредитной истории».

Среди показателей, влияющих на рейтинг: наличие просрочек, уровень долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории и «возраст» этой истории. «Выше балл — ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита. При этом нужно понимать, что даже очень высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита. Решение всегда остается за кредитором»,— отметил Мясников. Кредитный рейтинг будет присваиваться с 2019 года после вступления в силу поправки в закон о кредитных историях.

Рейтинг пригодится не только банкам и заемщикам, но и микрофинансовым организациям, страховым компаниям, нотариусам и даже работодателям. Кроме того, кредитный рейтинг, как сообщил Мясников, будет также учитываться при оформлении страховки КАСКО.

#Банки#Кредит
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