С 2019 года каждый россиянин получит персональный кредитный рейтинг

Среди показателей, влияющих на рейтинг: наличие просрочек, уровень долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории и «возраст» этой истории. «Выше балл — ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита. При этом нужно понимать, что даже очень высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита. Решение всегда остается за кредитором»,— отметил Мясников. Кредитный рейтинг будет присваиваться с 2019 года после вступления в силу поправки в закон о кредитных историях.