С 2019 года каждый россиянин получит персональный кредитный рейтинг

Posted 27 августа 2018, 05:14
Published 27 августа 2018, 05:14
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В 2019 году россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников рассказал в интервью «Российской газете». По его словам, рейтинг будет представлять собой «некий балл, который рассчитывается автоматически на основе разных параметров из кредитной истории».
Среди показателей, влияющих на рейтинг: наличие просрочек, уровень долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории и «возраст» этой истории. «Выше балл — ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита. При этом нужно понимать, что даже очень высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита. Решение всегда остается за кредитором»,— отметил Мясников. Кредитный рейтинг будет присваиваться с 2019 года после вступления в силу поправки в закон о кредитных историях.
Рейтинг пригодится не только банкам и заемщикам, но и микрофинансовым организациям, страховым компаниям, нотариусам и даже работодателям. Кроме того, кредитный рейтинг, как сообщил Мясников, будет также учитываться при оформлении страховки КАСКО.