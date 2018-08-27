Собирался продать на запчасти. В Краснокамске полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу машины

Сотрудники уголовного розыска выяснили, какой из гаражей принадлежит похитителю, а также личность преступника. Им оказался ранее судимый за эти же преступления житель Краснокамского района. Подозреваемый пояснил, что транспортное средство планировал разобрать и продать по частям. На момент задержания преступника «Волга» оказалась уже частично разукомплектована, а некоторые элементы сданы в пункт приема металла.