Собирался продать на запчасти. В Краснокамске полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу машины

Posted 27 августа 2018, 05:43
Published 27 августа 2018, 05:43
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Краснокамске полицейские по «горячим следам» обнаружили преступника и раскрыли кражу автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
С заявлением о пропажи машины в дежурную часть обратился 35-летний местный житель. По его словам, машина была похищена с парковки у дома. Позже выяснилось, что машину отбуксировали на легковом автомобиле.
Оперативники установили госномер машины, которая и буксировала похищенный автомобиль. Владелец машины пояснил, что действительно помогал своему знакомому, купившему машину, отвезти ее в гаражи на окраину города.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, какой из гаражей принадлежит похитителю, а также личность преступника. Им оказался ранее судимый за эти же преступления житель Краснокамского района. Подозреваемый пояснил, что транспортное средство планировал разобрать и продать по частям. На момент задержания преступника «Волга» оказалась уже частично разукомплектована, а некоторые элементы сданы в пункт приема металла.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.