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Posted 27 августа 2018, 13:47

Published 27 августа 2018, 13:47

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Перми вынесут приговор сотруднику ГУФСИН Новосибирской области, избившего адвоката

В Перми вынесут приговор сотруднику ГУФСИН Новосибирской области, избившего адвоката

27 августа 2018, 13:47
Фото: Properm.ru.
Мужчина обвиняется в причинении средней тяжести вреда здоровью.

Следственный комитет по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела по обвинению сотрудника ГУФСИН России по Новосибирской области в причинении средней тяжести вреда здоровью.

Вечером в мае 2018 года у входа в кафе на улице Крисанова в Перми сотрудник ФСИН, находившийся в отпуске, в ссоре избил руками и ногами незнакомого пермяка, являющегося адвокатом адвокатской палаты Пермского края. Мужчина получил черепно-мозговую травму. Уголонвое дело направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

#Происшествия#Гуфсин
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