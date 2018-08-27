В Перми вынесут приговор сотруднику ГУФСИН Новосибирской области, избившего адвоката

Вечером в мае 2018 года у входа в кафе на улице Крисанова в Перми сотрудник ФСИН, находившийся в отпуске, в ссоре избил руками и ногами незнакомого пермяка, являющегося адвокатом адвокатской палаты Пермского края. Мужчина получил черепно-мозговую травму. Уголонвое дело направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета.