В Перми вынесут приговор сотруднику ГУФСИН Новосибирской области, избившего адвоката

Posted 27 августа 2018, 13:47
Published 27 августа 2018, 13:47
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Следственный комитет по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела по обвинению сотрудника ГУФСИН России по Новосибирской области в причинении средней тяжести вреда здоровью.
Вечером в мае 2018 года у входа в кафе на улице Крисанова в Перми сотрудник ФСИН, находившийся в отпуске, в ссоре избил руками и ногами незнакомого пермяка, являющегося адвокатом адвокатской палаты Пермского края. Мужчина получил черепно-мозговую травму. Уголонвое дело направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета.