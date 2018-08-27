В Прикамье появятся два новых молодежных спортивных клуба

Posted 27 августа 2018, 03:48
Published 27 августа 2018, 03:48
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В 2019 году каждый клуб Пермского края получит субсидию, идентичную 2018 году. Как пишет «Коммерсант-Прикамье» краевые власти не будут уменьшать финансирование на 5% и выделят 362 млн рублей. Почему принято такое решение, вице-премьер Антон Клепиков, курирующий спорт, не пояснил.
Кроме того, до конца 2019 года планируется сформировать еще две сборные команды Пермского края по волейболу и хоккею. Преполагается, что в командах будут играть исключительно местные воспитанники, как в недавно созданном ФК «Звезда».
По словам руководителя краевого «Центра спортивной подготовки» Петра Перминова, тренироваться новые команды будут на базе академии игровых видов спорта. «С этого года начинаем готовить «молодежку» по футболу, с 2019 года — по волейболу и хоккею. Хотим выстроить вертикальную систему подготовки кадров, дать возможность игрокам молодежных команд играть в профессиональных клубах», — сообщил Перминов.
ФК «Звезда» появился взамен «Амкара», который был распущен в июне этого года. Еще раньше прекратил существование ВК «Прикамье». Неоднократно поднимался вопрос о финансовых трудностях ХК «Молот». На этом фоне выделяется БК «ПАРМА», который несмотря на невыполнение своих обязательств, продолжит получать из бюджета 60 млн рублей.