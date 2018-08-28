Александр Башминов отчитался перед депутатами гордумы и получил для «ПАРМЫ» финансирование

С трибуны Башминов рассказал, что игр, в которых команда могла победить, было достаточно много. При этом у пермяков самый низкий бюджет среди российсих команд. Как следует из отчетности, предоставленной в Единую лигу ВТБ, в прошлом сезоне у клуба был бюджет в 217 млн рублей. Из этой суммы: 70 млн рублей — краевое финансирование, 60 млн рублей — из бюджета города. Остальная сумма от крупнейшего партнера компании «Т Плюс», а также от продажи билетов и рекламы. Также Башминов отметил, что увеличилось количество детей занимающихся баскетболом и в этом сезоне публике будут представлены новые игроки.