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Posted 28 августа 2018, 09:59

Published 28 августа 2018, 09:59

Modified 1 марта 2023, 13:24

Updated 1 марта 2023, 13:24

Александр Башминов отчитался перед депутатами гордумы и получил для «ПАРМЫ» финансирование

Александр Башминов отчитался перед депутатами гордумы и получил для «ПАРМЫ» финансирование

28 августа 2018, 09:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Парма
Народные избранники выразили поддержку команде и ждут в новом сезоне более высоких результатов.

Сегодня, 28 августа, депутаты гордумы рассмотрели вопрос о финансировании БК «ПАРМА» на сезон 2018/2019. По итогам обсуждения было принято решение продолжить финансирование команды в размере 60 млн рублей.

В прошлый раз на комитете у депутата Владимира Плотникова были вопросы к гендиректору клуба Александру Башминову. В частности его возмутил тот факт, что клуб претендует на финансирование, однако не выполнил обязательства (выход в плей-офф). От легенды «Урал-Грейта» он ждал объяснений.

С трибуны Башминов рассказал, что игр, в которых команда могла победить, было достаточно много. При этом у пермяков самый низкий бюджет среди российсих команд. Как следует из отчетности, предоставленной в Единую лигу ВТБ, в прошлом сезоне у клуба был бюджет в 217 млн рублей. Из этой суммы: 70 млн рублей — краевое финансирование, 60 млн рублей — из бюджета города. Остальная сумма от крупнейшего партнера компании «Т Плюс», а также от продажи билетов и рекламы. Также Башминов отметил, что увеличилось количество детей занимающихся баскетболом и в этом сезоне публике будут представлены новые игроки.

В свою очередь Сергей Богуславский отметил, что заметны «поступательные движения клуба вперед и не хотелось бы каким-то образом ограничивать бюджет». В результате депутаты единогласнно поддержали субсидирование клуба из бюджета в новом сезоне.

В первом туре Единой лиги ВТБ пермская «ПАРМА» на выезде сыграет с латвийсим ВЭФ. Матч пройдет на стадионе Arena Riga 8 октября.

#Спорт#Парма
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