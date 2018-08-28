Глава Перми предложил отменить штрафы подрядчикам за ночные дорожные работы

Posted 28 августа 2018, 16:00
Published 28 августа 2018, 16:00
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Глава Перми Дмитрий Самойлов внес в краевой парламент изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях». Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
Поправки предполагают отмену штрафов за проведение дорожных работ ночью. В пояснительной записке отмечается, что работы по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог по объективным причинам, в том числе для того, чтобы не ограничивать или не закрывать дорожное движение на улицах днем, целесообразнее проводить именно ночью.
Планиурется, что законопроект рассмотрят на сентябрьском пленарном заседании заксобрания. Согласно действующей редакции закона размер штрафов за нарушение тишины и покоя граждан ночью составляет 2–3 тыс. рублей для граждан, от 20–30 тыс. рублей для должностных лиц и 30–50 тыс. рублей для юридических лиц.