Глава Перми предложил отменить штрафы подрядчикам за ночные дорожные работы

Поправки предполагают отмену штрафов за проведение дорожных работ ночью. В пояснительной записке отмечается, что работы по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог по объективным причинам, в том числе для того, чтобы не ограничивать или не закрывать дорожное движение на улицах днем, целесообразнее проводить именно ночью.