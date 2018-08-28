Как одновременно разрешить и запретить НТО на частной территории. Коварный план мэрии Перми

Posted 28 августа 2018, 04:00
Published 28 августа 2018, 04:00
Modified 1 марта 2023, 13:28
Updated 1 марта 2023, 13:28
Вскоре в Перми вступят в силу очередные новые правила благоустройства. Они не запрещают установку НТО, как предыдущие, но написаны так, что найти место для установки киоска, кроме как на муниципальной земле, вряд ли получится. Объясняем почему.
6 июля Пермский краевой суд отменил решение Пермской городской Думы об изменении правил благоустройства, которые по сути ввели запрет на размещение киосков и ларьков на придомовых территориях. Суд признал, что принятые правила противоречат положениям градостроительного кодекса и земельного законодательства, а так же нарушают закон о торговле. Всего в защиту НТО выступили 17 истцов. Среди которых представители водяного бизнеса, пермские ТСЖ и жители многоквартирных домов.
Однако, администрация решила поменять правила благоустройства несмотря на то, что решение краевого суда еще не вступило в силу. Как пояснил председатель правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин (один из тех, кто судился с городскими властями) это делается для того, чтобы не терять время и «кошмарить бизнес». Он уверен, что предложенные изменения это попытка обойти решение суда.
«Не сумев запретить НТО на частных землях прямо, их пытаются ограничить неисполнимыми нормами. Просто на муниципальной земле будет считаться, что киоск ничего не загораживает, а на частной — будет штраф за то же самое», — отмечает Зотин.
Также он обращает внимание на то, что администрация не внесла правки в старую редакцию правил благоустройства, а внесла абсолютно новый документ, отменив предыдущий. «Это делается, чтобы всех запутать, а в первую очередь депутатов, которые голосуют не глядя», — заявляет председатель правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт».
2. Киоски хотели привести к единому виду. Уже решили к какому?
Согласно предложенным изменения в правила благоустройства, все нестационарные объекты (на частной и муниципальной земле) должны устанавливаться с применением отделочных материалов, «отвечающим архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся городской среды и условиям долговременной эксплуатации». Примеры смотрим здесь.
Также НТО должны соответствовать нормативным требованиям к внешнему облику, установленным администрацией, а их размещение не должно мешать пешеходному движению и «ухудшать визуальное восприятие городской среды». Как определить, что киоск нарушает «визуальное восприятие» не уточняется. Разъяснений в постановлении нет.
3. Где можно будет разместить НТО?
С выбором места для киоска или павильона все сложно. Во-первых, запрещается устанавливать киоски на придомовой территории перед фасадом здания. «Размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений не должно заслонять полностью или частично фасады зданий, строений, сооружений со стороны территорий общего пользования», — говорится в проекте решения.
Также нельзя устанавливать НТО в границах территорий объектов культурного наследия. Например, в Перми это весь Комсомольский проспект и улица Ленина. Полный список объектов культурного наследия можно посмотреть здесь. В поле «Регион» выбираем — «Пермский край», в поле «Адрес» пишем — «Пермь» или указываем адрес конкретного дома.
Если ваша придомовая территория не попадает под названные выше ограничения, то сдать часть земли в аренду под установку НТО у вас все равно вряд ли получится, и вот почему.
Также установка НТО не должна приводить к сокращению тротуара до ширины менее трех метров, а сам киоск не может находиться в охранной зоне инженерных сетей без согласования с их владельцем.