Как одновременно разрешить и запретить НТО на частной территории. Коварный план мэрии Перми

Однако, администрация решила поменять правила благоустройства несмотря на то, что решение краевого суда еще не вступило в силу. Как пояснил председатель правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин (один из тех, кто судился с городскими властями) это делается для того, чтобы не терять время и «кошмарить бизнес». Он уверен, что предложенные изменения это попытка обойти решение суда.