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Posted 28 августа 2018, 05:59

Published 28 августа 2018, 05:59

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Когда все школы Перми перейдут на обучение в первую смену? Отвечает Людмила Гаджиева

Когда все школы Перми перейдут на обучение в первую смену? Отвечает Людмила Гаджиева

28 августа 2018, 05:59
Фото: Properm.ru.
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FAQ
Исполнить указ президента необходимо до 2025 года.

Сегодня, 28 августа, на заседании Пермской городской Думы председатель Юрий Уткин обратился к замглавы администрации Перми Людмиле Гаджиевой с вопросом о выполнении приказа президента. Уткина интересовало, когда все школы будут переведены на обучение в одну смену.

По прогнозам Гаджиевой, в ближайшие пять лет администрация будет стремиться к переходу обучения детей в одну смену, но останется около 20–25% школ, где из-за проблемы переполненности указ, пока не сможет быть исполнен: «Сказать, что в течение пяти лет все школы будут работать в одну смену, значит обмануть». Чиновница отметила, что во вторую смену, преимущественно, будут ходить ученики 6–7 классов.

«Получается, что в течение пяти лет радикальные изменения наступят, но не полностью», — уточнил у Гаджиевой Юрий Уткин. «Да, но не на 100%», — прокомментировала Гаджиева.

Задача полностью прекратить обучение во вторую смену в российских школах к 2025 году поставлена президентом РФ Владимиром Путиным. С учетом пятилетнего плана, о котором говорили Гаджиева, у пермских властей останется минимум два года на выполнение приказа.

#Общество#Образование#FAQ
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