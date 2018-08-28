Когда все школы Перми перейдут на обучение в первую смену? Отвечает Людмила Гаджиева

Posted 28 августа 2018, 05:59
Published 28 августа 2018, 05:59
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Сегодня, 28 августа, на заседании Пермской городской Думы председатель Юрий Уткин обратился к замглавы администрации Перми Людмиле Гаджиевой с вопросом о выполнении приказа президента. Уткина интересовало, когда все школы будут переведены на обучение в одну смену.
По прогнозам Гаджиевой, в ближайшие пять лет администрация будет стремиться к переходу обучения детей в одну смену, но останется около 20–25% школ, где из-за проблемы переполненности указ, пока не сможет быть исполнен: «Сказать, что в течение пяти лет все школы будут работать в одну смену, значит обмануть». Чиновница отметила, что во вторую смену, преимущественно, будут ходить ученики 6–7 классов.
«Получается, что в течение пяти лет радикальные изменения наступят, но не полностью», — уточнил у Гаджиевой Юрий Уткин. «Да, но не на 100%», — прокомментировала Гаджиева.
Задача полностью прекратить обучение во вторую смену в российских школах к 2025 году поставлена президентом РФ Владимиром Путиным. С учетом пятилетнего плана, о котором говорили Гаджиева, у пермских властей останется минимум два года на выполнение приказа.