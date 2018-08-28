Когда все школы Перми перейдут на обучение в первую смену? Отвечает Людмила Гаджиева

По прогнозам Гаджиевой, в ближайшие пять лет администрация будет стремиться к переходу обучения детей в одну смену, но останется около 20–25% школ, где из-за проблемы переполненности указ, пока не сможет быть исполнен: «Сказать, что в течение пяти лет все школы будут работать в одну смену, значит обмануть». Чиновница отметила, что во вторую смену, преимущественно, будут ходить ученики 6–7 классов.