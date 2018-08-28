Краевой Минспорт незаконно выдавал деньги на проведение спортивных мероприятий

«В данном случае речь идёт о распределении бюджетных средств на организацию спортивных мероприятий. Фактически деньги были распределены адресно, равный доступ к этой возможности не был обеспечен всем хозсубъектам и нашего согласия так же не было запрошено», — пояснила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.