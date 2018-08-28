Краевой Минспорт незаконно выдавал деньги на проведение спортивных мероприятий

Posted 28 августа 2018, 11:00
Published 28 августа 2018, 11:00
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В отношении Министерства спорта Пермского края и краевого правительства выданы предупреждения в связи с нарушением «Закона о защите конкуренции». По данным Пермского УФАС, ведомства «адресно» распределяли бюджетные средства без соответствующего согласия антимонопольщиков.
Деньги были выделены на проведение спортивных мероприятий в 2017 (министром спорта тогда был Олег Глызин — Properm.ru). Преференции получили такие организации, как «Федерация бодибилдинга Пермского края», «Пермская краевая федерация подводного спорта», «Пермская краевая федерация велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-шоссе, велоспорта-трека, велоспорта-ВМХ» и другим.
Однако преференции конкретным организациям органами власти могут быть предоставлены на основании правовых актов только с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа.
«В данном случае речь идёт о распределении бюджетных средств на организацию спортивных мероприятий. Фактически деньги были распределены адресно, равный доступ к этой возможности не был обеспечен всем хозсубъектам и нашего согласия так же не было запрошено», — пояснила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.
В связи с выявленными признаками нарушения Закона о защите конкуренции Пермским УФАС выдано предупреждение в отношении министерства спорта Пермского края и краевого Правительства.
UPD: в минспорте рассказали, что не согласны с выводами УФАС. По их мнению, они дейстовали в соответствии с законодательством РФ, предоставляя субсидии федерациям на возмещение затрат (финансовое обеспечение) на проведение мероприятий, включенных в календарный план.
«Порядком также не установлено, что получение субсидий одной некоммерческой организацией лишает другие некоммерческие организации права на получение аналогичной субсидии. Все региональные спортивные федерации по видам спорта находились в равных условиях», — прокомментировали в минспорте.