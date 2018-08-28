«Суть времени» подала в суд на администрацию Перми и МВД за запрет Знамени Победы на 9 мая

Posted 28 августа 2018, 09:49
Published 28 августа 2018, 09:49
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Пермское отделение движения «Суть времени» подало в суд на администрацию Перми и МВД Перми за незаконность запрета использования Знамени Победы 9 мая во время праздничного шествия.
Первое заседание по иску состоится 24 сентября в Ленинском районном суде. В коллективном иске насчитывается 26 соистцов. Пермяки требуют признать запрет Знамени Победы на 9 мая незаконным и экстремистским.
Также они просят признать незаконным включение запрета на использование Знамени Победы в правила проведения акции «Бессмертный полк» и признать требования и действия по запрету экстремистскими, то есть возбуждающими ненависть и вражду.
Инцидент произошел в Перми 9 мая 2018 года во время прохождения «Бессмертного полка». Общественным активистам запретили разворачивать замена, объясняя это новыми правилами проведения шествия.
Глава Департамента по культуре и молодёжной политике Елена Неганова объяснила такие действия запретом на «корпоративную и политическую символику».
В МВД Перми пояснили, что запрет действовал «в целях недопущения возможных конфликтных ситуаций и массовых беспорядков (или других противоправных действий) сотрудники полиции оказали содействие в не допуске данных граждан, на мероприятие и пресечении ими дальнейших противоправных действий».
По словам координатора пермского отделения движения «Суть времени» Павла Гурьянова, по федеральному закону «О Знамени Победы» Знамена Победы являются официальными государственными символами победы, и поэтому могут использоваться во время праздничного шествия 9 мая.