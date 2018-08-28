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Posted 28 августа 2018, 03:36

Published 28 августа 2018, 03:36

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Перми на набережной выступит «Несчастный случай»

В Перми на набережной выступит «Несчастный случай»

28 августа 2018, 03:36
Фото: Properm.ru.
В конце праздника пермяков ждет фейерверк.

В Перми 2 сентября жители отметят День набережной. Праздник «Большой город на большой реке» планируется с 18:00 до 22:00 провести сразу на трех площадках: на Соборной площади, на променадной части и в акватории Камы.

Центром притяжения станет Соборная площадь, где оборудуют большую сцену и светодиодные экраны. В течение дня на площади выступят артисты пермских театров, лучшие танцевальные школы. Хедлайнером праздника станет группа «Несчастный случай».

Еще одна сцена появится в амфитеатре на самой набережной, где пройдут концерты лучших музыкальных коллективов Перми и выступления диджеев. На детской площадке, где оборудуют третью сцену, запланированы спектакли детских театров и иллюзионное шоу.

Также в этот день в Перми пройдет чемпионат по интеллектуальным играм, творческие мастер-классы, городской флешмоб по созданию открытки и большой танцевальный марафон «Речные люди».

Парад героев возглавят персонажи известных литературных произведений, фильмов и комиксов. В акватории Камы пройдет парусная регата. Вдоль берега проплывут подсвеченные светодиодами огромные буквы: «Жизнь течет своим чередом». В конце праздника пермяков ждет фейерверк.

#Общество
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