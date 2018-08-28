В Перми с 29 августа закроют движение на перекрестке Розалии Землячки и Уральской

Posted 28 августа 2018, 14:29
Published 28 августа 2018, 14:29
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
С 29 по 31 августа в Перми закроют для движения перекресток Уральская — Розалии Землячки. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает администрация Перми.
Движение всех видов транспорта в связи с ремонтными работами будет перекрыто с полуночи среды и до вечера пятницы. Автобусы №№18, 32, 34, 36 и 77 при движении в центр Перми будут перенаправлены по улицам Уральская, Работницы и Лебедева, а в направлении м/р Висим — по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов.