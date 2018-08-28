В Перми с 29 августа закроют движение на перекрестке Розалии Землячки и Уральской

Движение всех видов транспорта в связи с ремонтными работами будет перекрыто с полуночи среды и до вечера пятницы. Автобусы №№18, 32, 34, 36 и 77 при движении в центр Перми будут перенаправлены по улицам Уральская, Работницы и Лебедева, а в направлении м/р Висим — по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов.