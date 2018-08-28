properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа 2018, 14:29

Published 28 августа 2018, 14:29

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Перми с 29 августа закроют движение на перекрестке Розалии Землячки и Уральской

В Перми с 29 августа закроют движение на перекрестке Розалии Землячки и Уральской

28 августа 2018, 14:29
Фото: Properm.ru.
Пермских водителей предупреждают об альтернативных маршрутах, временно изменится также и движение общественного транспорта.

С 29 по 31 августа в Перми закроют для движения перекресток Уральская — Розалии Землячки. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает администрация Перми.

Движение всех видов транспорта в связи с ремонтными работами будет перекрыто с полуночи среды и до вечера пятницы. Автобусы №№18, 32, 34, 36 и 77 при движении в центр Перми будут перенаправлены по улицам Уральская, Работницы и Лебедева, а в направлении м/р Висим — по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов.

#Авто#Уральская#Перекрытие движения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика