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Posted 28 августа 2018, 11:09

Published 28 августа 2018, 11:09

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Прикамье по требованию прокуратуры оштрафовали врио главы администрации города

В Прикамье по требованию прокуратуры оштрафовали врио главы администрации города

28 августа 2018, 11:09
Фото: Properm.ru.
Чиновник нарушил порядок предоставления ответа на обращение гражданина.

В Александровске врио главы города оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан, сообщает прокуратура Пермского края.

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. Постановлением мирового судьи врио главы администрации Александровска привлечен к штрафу по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Кроме того, в администрацию Александровского городского поселения было внесено представление об устранении нарушений требований закона. В результате, виновное должностное привлечено к дисциплинарной ответственности.

#Общество
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