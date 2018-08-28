В Прикамье по требованию прокуратуры оштрафовали врио главы администрации города

Posted 28 августа 2018, 11:09
Published 28 августа 2018, 11:09
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Александровске врио главы города оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан, сообщает прокуратура Пермского края.
Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. Постановлением мирового судьи врио главы администрации Александровска привлечен к штрафу по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
Кроме того, в администрацию Александровского городского поселения было внесено представление об устранении нарушений требований закона. В результате, виновное должностное привлечено к дисциплинарной ответственности.