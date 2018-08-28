properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа 2018, 09:05

Published 28 августа 2018, 09:05

Modified 1 марта 2023, 13:24

Updated 1 марта 2023, 13:24

В России появятся макрорегионы

В России появятся макрорегионы

28 августа 2018, 09:05
Фото: Properm.ru.
Пермский край наравне с Удмуртией и Татарстаном отправят в Волго-Камский макрорегион.

В России обсуждается идея объединения всех субъектов РФ на макрорегионы. Всего с целью экономического и социального выравнивания регионов планируется создать 14 макрорегионов по аналогии с Дальним Востоком и Северным Кавказом. Пермский край наравне с Удмуртией и Татарстаном могут включить в Волго-Камский макрорегион. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Идея регионального объединения прописана в стратегии пространственного развития, предложенной Минэкономразвития России. Документ планируется внести на рассмотрение в правительство РФ в сентябре этого года, а в ноябре уже утвердить.

В результате в России появятся Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Макрорегионы в целом напоминают федеральные округа, но с большим дроблением.

Выделяться макрорегионы будут на основе соседского положения и потенциала кооперации субъектов. В состав каждого макрорегиона предполагается включать хотя бы один крупный центр экономического роста. Также в макрорегионе должны быть объекты инфраструктуры, обеспечивающие связанность территорий и выход к международным рынкам или транспортным коридорам.

В результате этого объем экспортных перевозок к 2025 году может вырасти почти на 30%. Доля несырьевых товаров в общем объеме экспортных перевозок вырастет с 39% до 50%.

#Политика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика