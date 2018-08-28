В России появятся макрорегионы

Posted 28 августа 2018, 09:05
Published 28 августа 2018, 09:05
Modified 1 марта 2023, 13:24
Updated 1 марта 2023, 13:24
В России обсуждается идея объединения всех субъектов РФ на макрорегионы. Всего с целью экономического и социального выравнивания регионов планируется создать 14 макрорегионов по аналогии с Дальним Востоком и Северным Кавказом. Пермский край наравне с Удмуртией и Татарстаном могут включить в Волго-Камский макрорегион. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Идея регионального объединения прописана в стратегии пространственного развития, предложенной Минэкономразвития России. Документ планируется внести на рассмотрение в правительство РФ в сентябре этого года, а в ноябре уже утвердить.
В результате в России появятся Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Макрорегионы в целом напоминают федеральные округа, но с большим дроблением.
Выделяться макрорегионы будут на основе соседского положения и потенциала кооперации субъектов. В состав каждого макрорегиона предполагается включать хотя бы один крупный центр экономического роста. Также в макрорегионе должны быть объекты инфраструктуры, обеспечивающие связанность территорий и выход к международным рынкам или транспортным коридорам.
В результате этого объем экспортных перевозок к 2025 году может вырасти почти на 30%. Доля несырьевых товаров в общем объеме экспортных перевозок вырастет с 39% до 50%.