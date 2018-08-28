В России появятся макрорегионы

В России обсуждается идея объединения всех субъектов РФ на макрорегионы. Всего с целью экономического и социального выравнивания регионов планируется создать 14 макрорегионов по аналогии с Дальним Востоком и Северным Кавказом. Пермский край наравне с Удмуртией и Татарстаном могут включить в Волго-Камский макрорегион. Об этом сообщает «Коммерсантъ».