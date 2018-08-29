Anex Tour закрыл полетную программу из Перми в Болгарию

Posted 29 августа 2018, 15:51
Published 29 августа 2018, 15:51
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Туроператор Anex Tour отменил последний рейс в полетной чартерной программе 2018 года по направлению из Перми в Бургас, сообщает «Ъ-Прикамье». Вылет должен был состояться 7 сентября, однако как рассказали изданию в пермских турфирмах, рейс был отменен из-за дозагрузки борта.
В августе туроператоры досрочно отменили чартеры из Перми в Энфиду (Тунис). По данным пермского аэропорта, пассажиропоток из Перми в Болгарию в 2017 году составил 4, 6 тыс. человек, в 2016 году — 5, 1 тыс. За июнь и июль рейсами в Болгарию в 2018 году воспользовались 2 тыс. человек.