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Posted 29 августа 2018, 09:57

Published 29 августа 2018, 09:57

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Пьяный мужчина ворвался в квартиру и изнасиловал женщину

Пьяный мужчина ворвался в квартиру и изнасиловал женщину

29 августа 2018, 09:57
Фото: Properm.ru.
Обвинительное заключение передано в суд.

В Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного. Его обвиняют в изнасиловании.

По данным следствия, в апреле 2018 года, в вечернее время, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбил входную дверь, незаконно проник в квартиру жительницы города Чусового, где изнасиловал женщину и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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