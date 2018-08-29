Пьяный мужчина ворвался в квартиру и изнасиловал женщину

Posted 29 августа 2018, 09:57
Published 29 августа 2018, 09:57
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного. Его обвиняют в изнасиловании.
По данным следствия, в апреле 2018 года, в вечернее время, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбил входную дверь, незаконно проник в квартиру жительницы города Чусового, где изнасиловал женщину и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.