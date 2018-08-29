Соликамская биатлонистка Екатерина Шумилова может перейти в сборную Молдавии

Одной из возможных причин переезда сегодня называется прессинг со стороны контролирующих органов российских спортсменов, в том числе и в биатлоне. 21 февраля 2014 года в составе женской эстафетной команды Екатерина Шумилова стала серебряным призёром на Олимпиаде в Сочи. Но лишилась медали в связи со скандалом МОК, когда были дисквалифицированы 25 российских спортсменов, в том числе биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина.