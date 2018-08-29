Соликамская биатлонистка Екатерина Шумилова может перейти в сборную Молдавии

Posted 29 августа 2018, 11:11
Published 29 августа 2018, 11:11
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Российская биатлонистка Екатерина Шумилова, возможно, будет выступать за сборную Молдавии. Первый неофициальный старт в составе команды этой страны она вместе с российскими биатлонистами Павлом Магазеевым и Анастасией Толмачёвой спорту приняла на чемпионате мира в Польше по летнему биатлону в Душниках-Здруй.
Одной из возможных причин переезда сегодня называется прессинг со стороны контролирующих органов российских спортсменов, в том числе и в биатлоне. 21 февраля 2014 года в составе женской эстафетной команды Екатерина Шумилова стала серебряным призёром на Олимпиаде в Сочи. Но лишилась медали в связи со скандалом МОК, когда были дисквалифицированы 25 российских спортсменов, в том числе биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина.
Однако президент федерации биатлона Молдавии Иван Флорян заявил, что пока не все документы готовы. Кроме того, перевод российской биатлонистки необходимо согласовать с Союзом биатлонистов России.
Уроженка Соликамска Екатерина Шумилова является заслуженным мастером спорта РФ, чемпионкой Европы по биатлону 2015 года в гонке преследования, чемпионкой России по биатлону 2015 в спринте.
Ринат Алиев для Properm.ru