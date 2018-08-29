Телефонного террориста из Кунгура отправили в колонию

Установлено, что мужчина трижды позвонил в Центр общественной безопасности и дежурную часть МО МВД России «Кунгурский»» и сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании «Плехановской СОШ», в Кунгурской городской больницы и в здании МО МВД России «Кунгурский».