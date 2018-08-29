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Posted 29 августа 2018, 07:46

Published 29 августа 2018, 07:46

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Телефонного террориста из Кунгура отправили в колонию

Телефонного террориста из Кунгура отправили в колонию

29 августа 2018, 07:46
Фото: Properm.ru.
Мужчина сообщил о ложном минировании трех объектов.

Кунгурский городской суд вынес приговор местному жителю.Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложные сведения об актах терроризма).

Установлено, что мужчина трижды позвонил в Центр общественной безопасности и дежурную часть МО МВД России «Кунгурский»» и сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании «Плехановской СОШ», в Кунгурской городской больницы и в здании МО МВД России «Кунгурский».

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы.

#Происшествия
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