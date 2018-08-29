Торги по ремонту сквера на набережной выиграла компания ООО «ТехДорГрупп»

Победителем стал единственный участник торгов ООО «ТехДорГрупп». Подрядчкик должен выполнить работы по начальной цене контракта — 268, 3 млн рублей. В срок до 30 ноября отремонтировать участок и сформировать на его территории ряд площадок, среди которых — детское игровое пространство, лаунж-зона, зона проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, прогулочная зона. Проект также предусмотривает устройство площадок под монтаж комнаты матери и ребенка, торговых павильонов и туалетов.