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Posted 29 августа 2018, 14:11

Published 29 августа 2018, 14:11

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Торги по ремонту сквера на набережной выиграла компания ООО «ТехДорГрупп»

Торги по ремонту сквера на набережной выиграла компания ООО «ТехДорГрупп»

29 августа 2018, 14:11
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Набережная
Подрядчик был единственным участником аукциона.

МКУ «Пермблагоустройство» подвело итоги торгов на выполнение первого этапа работ по капитальному ремонту сквера на набережной Перми — от спуска у Кафедрального собора до лестничного спуска с улицы Попова.

Победителем стал единственный участник торгов ООО «ТехДорГрупп». Подрядчкик должен выполнить работы по начальной цене контракта — 268, 3 млн рублей. В срок до 30 ноября отремонтировать участок и сформировать на его территории ряд площадок, среди которых — детское игровое пространство, лаунж-зона, зона проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, прогулочная зона. Проект также предусмотривает устройство площадок под монтаж комнаты матери и ребенка, торговых павильонов и туалетов.

На территории также будет оборудована сеть пешеходных дорожек из гранита, проложены сети электроснабжения и наружного освещения, водопровод и канализация. Общая площадь благоустройства — 24,1 тыс. кв. метров.

#Общество#Набережная#Торги
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