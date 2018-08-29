Торги по ремонту сквера на набережной выиграла компания ООО «ТехДорГрупп»

Posted 29 августа 2018, 14:11
Published 29 августа 2018, 14:11
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
МКУ «Пермблагоустройство» подвело итоги торгов на выполнение первого этапа работ по капитальному ремонту сквера на набережной Перми — от спуска у Кафедрального собора до лестничного спуска с улицы Попова.
Победителем стал единственный участник торгов ООО «ТехДорГрупп». Подрядчкик должен выполнить работы по начальной цене контракта — 268, 3 млн рублей. В срок до 30 ноября отремонтировать участок и сформировать на его территории ряд площадок, среди которых — детское игровое пространство, лаунж-зона, зона проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, прогулочная зона. Проект также предусмотривает устройство площадок под монтаж комнаты матери и ребенка, торговых павильонов и туалетов.
На территории также будет оборудована сеть пешеходных дорожек из гранита, проложены сети электроснабжения и наружного освещения, водопровод и канализация. Общая площадь благоустройства — 24,1 тыс. кв. метров.