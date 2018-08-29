В Перми пройдет седьмой открытый марафон «Разведка боем»

Posted 29 августа 2018, 06:51
Published 29 августа 2018, 06:51
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
29 и 30 сентября 2018 года в библиотеки им. М. Горького пройдет седьмой открытый марафон «Разведка боем». Особенностью этой «Разведки» станет разнообразие тематик стартапов, а именно: Agro&MedTech, finTech, SmartCity&Creative, IT&Robotics, сообщают организаторы.
В начале марафона инвесторы получают бланки со списками проектов. Проектам дается 3 минуты на представление своего проекта перед инвесторами. За это время представитель проекта пытается заинтересовать, как можно большее количество инвесторов, рассказывая о своей бизнес-идее или уже работающем бизнесе, и ключевое — сколько инвестиций на это необходимо.
В это время инвесторы анализируют проект. После окончания презентации проекта инвесторам дается пять минут на обсуждение. Каждый инвестор индивидуально принимает решение о дальнейшей работе с проектом: если проект не интересен инвестору — не реагирует, если интересен, то делает отметку об этом в бланке.
По окончанию марафона проекты получают пул заинтересованных инвесторов, а инвесторы — интересные проекты.
Заявки от проектов будут приниматься до 12 сентября 2018 года