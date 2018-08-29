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Posted 29 августа 2018, 06:51

Published 29 августа 2018, 06:51

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Перми пройдет седьмой открытый марафон «Разведка боем»

В Перми пройдет седьмой открытый марафон «Разведка боем»

29 августа 2018, 06:51
Фото: Properm.ru.
Участие в открытом марафоне бесплатное.

29 и 30 сентября 2018 года в библиотеки им. М. Горького пройдет седьмой открытый марафон «Разведка боем». Особенностью этой «Разведки» станет разнообразие тематик стартапов, а именно: Agro&MedTech, finTech, SmartCity&Creative, IT&Robotics, сообщают организаторы.

В начале марафона инвесторы получают бланки со списками проектов. Проектам дается 3 минуты на представление своего проекта перед инвесторами. За это время представитель проекта пытается заинтересовать, как можно большее количество инвесторов, рассказывая о своей бизнес-идее или уже работающем бизнесе, и ключевое — сколько инвестиций на это необходимо.

В это время инвесторы анализируют проект. После окончания презентации проекта инвесторам дается пять минут на обсуждение. Каждый инвестор индивидуально принимает решение о дальнейшей работе с проектом: если проект не интересен инвестору — не реагирует, если интересен, то делает отметку об этом в бланке.

По окончанию марафона проекты получают пул заинтересованных инвесторов, а инвесторы — интересные проекты.

Заявки от проектов будут приниматься до 12 сентября 2018 года

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#Бизнес
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