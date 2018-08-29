В Перми пройдет седьмой открытый марафон «Разведка боем»

В начале марафона инвесторы получают бланки со списками проектов. Проектам дается 3 минуты на представление своего проекта перед инвесторами. За это время представитель проекта пытается заинтересовать, как можно большее количество инвесторов, рассказывая о своей бизнес-идее или уже работающем бизнесе, и ключевое — сколько инвестиций на это необходимо.