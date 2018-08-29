Власти Березников согласовали митинг сторонников Навального против повышения пенсионного возраста

Posted 29 августа 2018, 13:19
Published 29 августа 2018, 13:19
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Администрация Березников согласовала митинг против повышения пенсионного возраста. Ранне заявку на мероприятие подали сторонники Алексея Навального. Протестная акция пройдет 9 сентября с 14:00 до 17:00 на пл. Первостроителей.
Стоит отметить, что вчера мэрия Перми отказала местному штабу оппозиционного политика в проведении шествия и митинга в центре города. Вместо этого активистам предложили пляж КамГЭС. Навальнисты не согласились с этой площадкой и планируют выйти в ранее заявленных местах: на Компросе-Ленина и у здания Заксобрания Пермского края.