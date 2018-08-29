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Posted 29 августа 2018, 13:19

Published 29 августа 2018, 13:19

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Власти Березников согласовали митинг сторонников Навального против повышения пенсионного возраста

Власти Березников согласовали митинг сторонников Навального против повышения пенсионного возраста

29 августа 2018, 13:19
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Протест
Мероприятие в течение трех часов будет проходить на площади Первостроителей.

Администрация Березников согласовала митинг против повышения пенсионного возраста. Ранне заявку на мероприятие подали сторонники Алексея Навального. Протестная акция пройдет 9 сентября с 14:00 до 17:00 на пл. Первостроителей.

Стоит отметить, что вчера мэрия Перми отказала местному штабу оппозиционного политика в проведении шествия и митинга в центре города. Вместо этого активистам предложили пляж КамГЭС. Навальнисты не согласились с этой площадкой и планируют выйти в ранее заявленных местах: на Компросе-Ленина и у здания Заксобрания Пермского края.

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#Общество#Протест#Пенсия
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