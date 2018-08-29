Власти Березников согласовали митинг сторонников Навального против повышения пенсионного возраста

Стоит отметить, что вчера мэрия Перми отказала местному штабу оппозиционного политика в проведении шествия и митинга в центре города. Вместо этого активистам предложили пляж КамГЭС. Навальнисты не согласились с этой площадкой и планируют выйти в ранее заявленных местах: на Компросе-Ленина и у здания Заксобрания Пермского края.